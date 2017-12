OPROEP. Ongeziene koudegolf in Canada: tot min 50 graden

Canada kent een nooit gekende koudegolf. Die woedt over bijna het hele grondgebied en kan tot begin januari duren. “Zo een lange koude en over een zo groot gebied, bij mensenheugenis, nooit geweten”, zei meteorologe Alexandre Parent woensdag aan het Franse persbureau AFP.

Parent zegt dat niet noodzakelijk de temperaturen en de ijzige wind, met temperaturen tot min vijftig in het noorden van Ontario, records breken, maar de omvang en tijdsspanne van de koudegolf.

