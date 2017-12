Bree -

Een aanmaning, dat onaangename kerstcadeau vond frituuruitbaatster Rita Box uit Bree in haar brievenbus. “De aannemer die hier klinkers heeft gelegd is inmiddels failliet. En ik moet nu meer dan 5.000 euro betalen aan de RSZ omdat hij dat niet gedaan heeft.” De zelfstandige heeft niet voldaan aan de inhoudingsplicht, iets waar veel ondernemers nog nooit van gehoord hebben. “Blijkbaar is dat de wet en kan ik niks meer doen, behalve dan opdraaien voor het faillissement van iemand anders.”