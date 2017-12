Spoedarts overleden na ongeval: “Ze reed met speedbike uit zorg voor het milieu”

Diest / Beringen -

“Erg brute pech.” Zo omschrijft vader Arthur het ongeval van Nele Tiels, de 41-jarige spoedarts uit Beringen die dinsdagmorgen overleed aan een hoofdwonde. Die liep ze vier dagen eerder op bij een aanrijding op haar speedbike. “Nele kocht die speedbike ongeveer een jaar geleden, omdat ze erg begaan was met het milieu”, zegt de man. “Ik denk niet dat ze sindsdien nog vaak met de auto van Beringen naar het ziekenhuis in Diest gereden is. Telkens met fietshelm, net als haar kinderen als die naar school reden. Maar het heeft haar niet mogen redden.” Nele laat een partner en drie jonge kinderen na.