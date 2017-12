Kenny De Ketele en Moreno De Pauw outstanding in ploegkoers op BK piste

De eerste spurt van de ploegkoers voor de elite, welke met acht ploegen werd afgewerkt, werd meteen een duel tussen de favorieten De Ketele-De Pauw en Ghys-De Vylder. De Pauw zette meteen de toon en klopte Ghys. De Ketele-De Pauw wonnen vier spurten op rij en sprokkelden daarna ijverig punten.

Half koers hadden De Ketele-De Pauw al een riante voorsprong. De schaarse aanvalspogingen werden meteen in de kiem gesmoord door De Ketele-De Pauw. Boussaer-Hesters mengden zich met veel overgave in de strijd om de medailles. In het slot deden Vergaerde-Michiels een gooi naar rondewinst. Wat voor hen niet lukte, realiseerden De Ketele-De Pauw wel in de slotronden. Na een BK waarin ze nooit in de problemen kwamen, mochten de winnaars van de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent, een zoveelste succes vieren. De Vylder-Ghys wonnen zilver voor Hesters-Boussaer.

Bryan Boussaer wint Belgische titel achtervolging na comedy capers met Sasha Weemaes

Uittredend kampioen Victor Campenaerts gaf verstek en dus werd het BK individuele achtervolging gereden met slechts zes renners. Bryan Boussaer en Sasha Weemaes reden een finale welke er geen was. Weemaes schoot als een raket uit de startblokken en kreeg Boussaer snel in het vizier. Boussaer versnelde en na anderhalve kilometer gooide Weemaes de handdoek. Mathias Van Beethoven won het brons van Ronny Vandenbussche.

Ayrton De Pauw, overtuigend winnaar van de eerste reeks keirin, werd in de tweede reeks samen met Pieter Develtere gedeclasseerd. Na consultatie van de beelden gooide De Pauw, die zich onrecht voelde aangedaan, de handdoek.

Fabio Van Den Bossche en Nicolas Wernimont winnen ploegkoerstitel voor junioren

Fabio Van Den Bossche en Nicolas Wernimont showden de trui van Europese ploegkoerskampioen, maar wonnen niet zonder slag of stoot de Belgische titel ploegkoers.

Slechts zes deelnemende ploegen aan het BK-ploegkoers voor junioren. De Europese kampioenen Fabio Van Den Bossche en Nicolas Wernimont topten het deelnemersveld. Tuur Dens-Brent Van Mulders wonnen de eerste spurt. Arthur Senrame-Rémi Materne kozen voor de aanval en er werd niet meteen gereageerd. Na een rondenlang durend steekspel versierden Senrame-Materne een winstronde.

Half koers voerden Senrame-Materne het klassement aan met 33 punten voor Van Den Bossche-Wernimont met 17 punten. In de tweede wedstrijdhelft versierden Van Den Bossche-Wernimont, Fretin-Waeyaert en Dens-Van Mulders een winstronde. De Europese kampioenen namen daarmee de koppositie over. Een uitval van Fretin-Waeyaert en Dens-Van Mulders zorgde voor spanning, maar Van Den Bossche-Wernimont herstelden de opgelopen schade. Van Den Bossche-Wernimont wonnen voor Fretin-Waeyaert, die de slotspurt wonnen en zo over Dens-Van Mulders wipten naar het zilver.

Vrouwen-elite

Elite-vrouwen en junioren reden samen de puntenkoers. Saartje Vanbroucke won de eerste spurt voor Lotte Kopecky. Annelies Dom en juniore Shari Bossuyt kozen daarop voor de aanval. Na de tweede spurt reageerde Gilke Croket. Dom en Bossuyt versierden een winstronde. Croket slaagde er niet in om de oversteek te maken. Bossuyt ritste in het slot een tweede keer weg en versierde opnieuw een winstronde. Na groot vertoon van klasse won Bossuyt de wedstrijd voor Annelies Dom en Lotte Kopecky. Dom, Kopecky en Vandenbroucke bezetten het podium bij de elite. Bossuyt, die alle wedstrijden won bij de junioren, haalde het voor Nele Van Assche en Luna Renders.

Junioren

Nicolas Wernimont (3.28.398.) won het goud in de individuele achtervolging na een beklijvende strijd tegen zijn Davo-ploegmakker Fabio Van Den Bossche (3.29.200.). Rémi Materne (3.31.160.) klopte Mathisse Grootaert (3.35.100.) voor het brons.

Nieuwelingen

Siebe Deweirdt won na keirin en puntenkoers op overtuigende wijze ook de scratch. Miguel Landang en Jakov Beirlaen zetten een aanval op, maar kregen geen vrijheid. Luca Van Hout en Noah Detalle waagden hun kans op zes ronden van het einde. Siebe Deweirdt reed het gat dicht. Beirlaen zette de spurt van ver in. Deweirdt spurtte iedereen uit het wiel en won een derde Belgische titel voor Detalle en Ayton Soenens. Eerder deze week eindigde Deweirdt ook al tweede na Noah Vandenbranden in de 500m.

In de individuele achtervolging won Brice Dedeurwaerdere (2.27.387.) de strijd om het brons tegen Xander Hubo (2.31.171.). Noah Vandenbranden nam een flitsende start in de finale en haalde het met duidelijk verschil voor Deweirdt. Tweede keer goud voor Vandenbranden.

Vrouwen-nieuwelingen

Katrijn De Clercq, die al de beste was in de scratch en de individuele achtervolging, won ook de chronorit over 500m. Ines Van De Paar eindigde tweede in de 500m voor Gloria Van Mechelen.

Vrouwen-junioren

Shari Bossuyt won drie keer goud. In de chronorit over de 500m won ze in 38.660. voor Jade Lenaers 39.003. en Dina Scavone 39.340.