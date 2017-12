Stormweer aan de kust: één dode bij ongeval met torenkraan

In Nieuwpoort is één persoon om het leven gekomen nadat een torenkraan door de zware stormwind omviel en op een appartementsgebouw terechtkwam. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Het stormweer zorgt verder ook voor hinder aan de hele Belgische kust.

Een stormkern vanuit Engeland beweegt zich momenteel via de Belgische kust richting Nederland. Op zee is er sprake van stormkracht 8 of 9, maar ook aan land richt de felle wind nu al schade aan. In de Meeuwenlaan in Nieuwpoort viel even voor 18u een torenkraan naast een appartementsgebouw om, bevestigen burgemeester Geert Vanden Broucke en de brandweer.

De kraan beschadigde tijdens zijn val zes appartementen, en kwam neer op enkele geparkeerde wagens. Daarbij kwam één persoon om het leven. In welke omstandigheden dat gebeurde, is momenteel nog niet bekend. Het gaat om dezelfde kraan die eerder op 12 november al dreigde om te vallen, toen werden 50 mensen tijdelijk geëvacueerd.

Ook een rijdende wagen werd geraakt, maar de bestuurder bleef ongedeerd. Eén vrouw raakte lichtgewond aan de knieën, verder is er ook sprake van veel stoffelijke schade. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, de kerstmarkten in de gemeente werden uit voorzorg stilgelegd.

In Oostende werd de voetbalwedstrijd tussen KV Oostende en KRC Genk afgelast, nadat de veiligheidsdiensten beslisten dat de omstandigheden niet veilig waren voor de toeschouwers. De felle wind rukte namelijk dakpanelen van de Versluys Arena los. Nog in Oostende is de Kustbaan afgesloten en zijn enkele nadarhekken weggevlogen.

Feesttent dreigt weg te waaien in Blankenberge

In Blankenberge dreigde een feesttent op de Grote Markt weg te waaien. Een stukje beveiliging van de tent, opgesteld voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeest op 1 januari op de markt, begaf het waardoor de tent loskwam. De brandweer kon het ding opnieuw bevestigen. Ook in de rest van de binnenstad kwamen verschillende meldingen van stormschade binnen.