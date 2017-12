Lummen / Tongeren -

Geen aanslag in ons land, afgelopen jaar. Wel vier Belgen die het leven lieten bij een aanslag in het buitenland. Twee Limburgers. Kerim Akyil (23) uit Houthalen-Oost werd op 1 januari neergeschoten in de Turkse stad Istanboel. Elke Vanbockrijck (44) uit Tongeren stierf op 17 augustus in het Spaanse Barcelona. Een terrorist zigzagde met een witte bestelwagen over de Ramblas. Mama Elke werd geraakt.