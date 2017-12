Japans koppel hield dochter 15 jaar vast in piepkleine kamer waar ze doodvroor

De Japanse politie heeft de ouders gearresteerd van een 33-jarige vrouw die ongeveer vijftien jaar lang gevangen is gehouden in een kleine onverwarmde ruimte in Osaka. Daar vroor het slachtoffer dood.

De ouders gaven toe de vrouw, die bij haar dood 19 kilo woog, in een kamer van drie vierkante meter te hebben opgesloten toen ze 16 of 17 jaar oud was. Volgens het koppel had hun dochter een mentale afwijking waardoor ze gewelddadig was geworden.

Om ervoor te zorgen dat de gevangenschap niet aan het licht zou komen, hadden de 55 jaar oude vader en de 53-jarige moeder ongeveer tien bewakingscamera’s geïnstalleerd.

De kamer was speciaal ingericht en enkel langs buiten te openen. Er was een primitief toilet en een pijp waardoor de vrouw water van een tank buiten kon drinken. De ouders hebben toegegeven dat ze hun dochter slechts een keer per dag te eten gaven.

Toen ze stierf, heeft het stel zich aangegeven.