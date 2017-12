Australian Open komt te vroeg voor Laura Siegemund

De Duitse tennisster Laura Siegemund geeft forfait voor de Australian Open. Ze voelt zich nog niet wedstrijdklaar na een zware knieblessure.

De 29-jarige Siegemund scheurde in mei de kruisbanden van haar knie tijdens het indoortoernooi van Nürnberg. Enkele weken eerder had ze met de eindzege op de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (710.900 dollar) de grootste overwinning in haar carrière gehaald.

Door het blessureleed is Siegemund op de WTA-ranking weggezakt naar plaats 69.

De Australian Open, het eerste grandslam van het seizoen, begint op 15 januari in Melbourne. “Het plan is om in het voorjaar er weer te staan”, zegt Siegemund in Stuttgarter Zeitung. “Ik laat me niet onder druk zetten om op dit of een ander toernooi te moeten spelen.”