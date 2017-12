Nieuw beeld uit laatste ‘Fifty Shades’-film vrijgegeven

In februari komt het derde en laatste deel uit de ‘Fifty Shades’-trilogie in de zalen. Op Kerstmis trakteerden de makers fans op een cadeautje: ze lieten een nieuw beeld uit ‘Fifty Shades Freed’ op de wereld los.

In de derde film staat alles in het teken van het huwelijk tussen Christian Grey (Jamie Dornan) en Anastasia Steele (Dakota Johnson). Sinds kerstdag weten we ook iets meer over dat trouwfeest. Zo toont het bewuste filmpje de trouwjurk van Anastasia meer in detail tijdens de openingsdans. Op welk nummer de twee dansen is niet duidelijk, want die ene foto van het innige moment zweeft over het scherm zonder geluid. "Breng kerstmis door met de persoon die het meest voor je betekent", staat er bij het beeld op Twitter.

Voor de fans: ‘Fifty Shades Freed’ speelt vanaf 8 februari in de Belgische bioscoopzalen.