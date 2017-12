Mathieu van der Poel krijgt nieuw contract en laat de weg tot 2020 links liggen

Stoelendans in het team rond Mathieu van der Poel (22). Beobank-Corendon verandert per 1 januari in Beobank - Circus, fietsenconstructeur Stevens wordt vervangen door Canyon. Mathieu van der Poel zelf brak zijn contract open en zal zich tot 2020 concentreren op veldrijden en mountainbiken.

Mathieu van der Poel zal dus tot eind 2020 in dienst blijven van de broers Roodhooft. Zijn in 2018 aflopend contract werd opengebroken en met twee jaar verlengd. Het betekent ook dat de Nederlander zich alvast tot 2020, niet toevallig het jaar van de Spelen in Tokio, zal concentreren op veldrijden en mountainbiken. Van der Poel wil in Tokio absoluut een medaille halen als mountainbiker en is daarvoor bereid zijn wegcarrière ‘on hold’ te zetten.

Het nieuws van de fietswissel hing al enige tijd in de lucht. Het contract met fietsenconstructeur Stevens liep af en het ‘plotse’ stoppen van de Duitser Philipp Walsleben was al een indicatie dat het niet zou worden verlengd. Walsleben reed immers op voorspraak van Stevens bij het team van de broers Roodhooft. Het was eveneens een publiek geheim dat de renners van het team af en toe al een training afwerkten op een Canyon-crossfiets. Het Duitse merk had tot nu toe geen crossfietsen in het aanbod, op de weg leverden zij in het verleden fietsen aan Lotto en zijn ze momenteel leverancier voor Katusha.

⚡️Newsflash 1 - This will be our new bike from the 1st of January! #canyon pic.twitter.com/edVx9q3vGm — Beobank-Corendon (@BeobankCorendon) December 27, 2017

Opvallender is de stoelendans bij de sponsors. Corendon haakt af en wordt per 1 januari vervangen door Circus, een online goksite. Die staat momenteel reeds op de trui van Laurens Sweeck (ERA - Circus), kopman van het tweede team uit de stal Roodhooft. Circus blijft tot het einde van het seizoen als co-sponsor op de trui van Laurens Sweeck staan.

