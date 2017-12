De vier kleinkinderen van Marjan L’Espoir vonden dat hun oma lang genoeg alleen was geweest. Ze bouwden de website ‘Oma zoekt een opa’ en haalden daarmee de publiciteit. Maar hoe ging het eigenlijk verder?

Als er een boodschap is die ze aan lotgenoten wil meegeven, is het deze: “Blijf niet thuis zitten kniezen. Probeer het op z’n minst opnieuw.” Marjan L’Espoir (63) was acht jaar alleen. Na een huwelijk ...