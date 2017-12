Prins Harry interviewt Barack Obama: “Zulke vragen beantwoord ik niet”

BBC Radio 4, een nationale radiozender in het Verenigd Koninkrijk, geeft tijdens de kerstperiode enkele prominente figuren de kans om het programma Today voor een dag te leiden. Een van hen is de Britse prins Harry, die de eer kreeg om President Barack Obama enkele pittige vragen voor te leggen.

Obama waarschuwde onder andere voor het onverantwoordelijk gebruik van sociale media en ging dieper in op zijn gevoelens tijdens de inauguratie van Donald Trump. Naast serieuze vragen was er gelukkig ook tijd voor enkele grapjes en een onthullende vragenronde. Of Obama bijvoorbeeld eerder boksers dan slips verkiest? “Zulke vragen beantwoorden wij niet”, klonk het.