Slechts handvol actievoerders op spontane steunbetoging voor Francken

Een Facebookgroep heeft opgeroepen om woensdagmorgen om 11.00 uur een betoging te houden om steun te betuigen aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. De opkomst is echter minimaal.

In een post in de Facebookgroep “LES BELGES SOUTIENNENT THEO FRANCKEN CONTRE LES MIGRANTS” wordt opgeroepen om aan het Centraal Station te verzamelen, om 11.00 uur. Dat meldt de krant La Libre Belgique. De Brusselse lokale politie heeft weet van de oproep maar heeft geen aanvraag gekregen voor de manifestatie.

De politie liet vanmorgen weten dat er geen aanvraag was ingediend voor de manifestatie. ‘We proberen nu contact te leggen met de organisatoren om te peilen wat hun bedoelingen zijn’, zegt commissaris Olivier Slosse van de Brusselse politie. ‘Sowieso zullen we de nodige mensen voorzien om de manifestatie te omkaderen. Als we op voorhand geen contact kunnen hebben met de organisatoren, zal dat ter plaatse gebeuren. Voorlopig hebben we nog geen idee van de te verwachten opkomst.’

5 sont sur la photo, pas beaucoup plus en dehors. #Francken pic.twitter.com/KBGxEdPXyS — Guillaume Woelfle (@GuiWoe) 27 december 2017