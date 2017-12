Verloren rechtszaak tegen Astrid zou John Bryan wel eens een stevige duit kunnen kosten

John Bryan spande een rechtszaak aan tegen zijn ex-vrouw Astrid Coppens, maar het lijkt erop dat die nu als een boemerang in zijn gezicht terug zal knallen. Hij verloor de zaak en moet volgens de Britse tabloid Daily Mail daarom opdraaien voor de gerechtskosten. Die zouden kunnen oplopen tot 850.000 euro.

Enkele dagen geleden kon Astrid Coppens opgelucht ademhalen. Ze had het monsterproces gewonnen dat haar ex-man John Bryan tegen haar had ingespannen omdat ze inkomsten voor hem zou hebben achtergehouden. Een onterechte claim, had de Amerikaanse rechter uiteindelijk geoordeeld en dus hoeft hij niet alleen niet langer te rekenen op geld van Astrid, maar moet hij bovendien ook nog eens haar gerechtskosten ophoesten.

Volgens Olaf Muller, de advocaat van Astrid, zou het gaan om een bedrag van om en bij de 850.000 euro. En aan dat bedrag terugbetalen, lijkt hij niet te kunnen ontkomen. "We zullen hem achtervolgen tot aan het uiteinde van de aarde", zegt Muller in een reactie aan Daily Mail. John krijgt wel nog de kans om in beroep te gaan tegen de uitspraak en zal dat naar verluidt ook doen.