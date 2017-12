Bestuurster wil zich bevrijden uit erg vervelende situatie op parkeerplaats, maar dat lukt niet zonder brokken te maken

Deze dame beleefde afgelopen zaterdag een ware nachtmerrie in het verkeer. Toen ze in het centrum van de Engelse stad Hull haar wagen tussen twee andere auto’s wilde parkeren, liep dat minutenlang helemaal fout. Tijdens haar poging beschadigde ze zelfs een andere wagen, al reed ze uiteindelijk weg zonder de eigenaar op de hoogte te stellen.

Beelden van het gênante tafereel kwamen later die dag op de Facebook-pagina van Tony Roberts terecht. De man bevond zich op dat moment in een nabijgelegen café en kon het tafereel van begin tot einde vastleggen. Sindsdien wordt zijn video gedeeld over de hele wereld.

Vooral de manier waarop de vrouw de parkeerplaats wilde inrijden, deed bij hem de wenkbrauwen fronsen. “Zoals je kan zien op de beelden is het de bedoeling dat je de parkeerplaats in een rechte lijn inrijdt en nadien op dezelfde manier eruit gaat”, klinkt het bij de man. “Ik was dan ook geschokt door haar rijcapaciteiten. Zij wilde namelijk haar kans gaan door uit een totaal verkeerde hoek de parkeerplek te benaderen.”

De gevolgen hoeven niet te verbazen. De wagen aan de linkerkant van de boosdoener werd zichtbaar beschadigd door de dame, maar niettemin vertikte ze het om de eigenaar in te lichten. In plaats daarvan reed ze gewoon weg alsof er niks aan de hand was. “Ik heb een briefje achtergelaten bij de wagen die beschadigd raakte, zo heeft hij ook toegang tot het bewijsmateriaal”, liet Roberts nog weten. Of de lokale politie zich met de zaak bemoeit, is momenteel niet duidelijk.