Waarom de Queen misschien niet naar het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle zal komen

Op zaterdag 19 mei trouwt de Britse prins Harry met actrice Meghan Markle, maar zijn grootmoeder zal misschien niet aanwezig zijn bij de plechtigheid. Het valt te bezien of Queen Elizabeth zich al dan niet aan een oude etiquetteregel zal houden.

Queen Elizabeth II is niet alleen koningin, maar ook hoofd van de Church of England. De kerk gelooft dat het huwelijk een verbintenis voor het leven is en moedigt scheiden allesbehalve aan, maar Meghan Markle was al eens eerder getrouwd. De Queen zou zich dus weleens ongemakkelijk kunnen voelen als ze aanwezig is op een huwelijk waarbij een van de partners gescheiden is.

Foto: PN

Om die reden was ze trouwens niet aanwezig op het huwelijk van haar zoon prins Charles en Camilla Parker Bowles in 2005, die beiden aan hun tweede huwelijk toe waren. Toen zei ze dat ze niet kon gaan omdat haar positie het niet toeliet. De koningin woonde achteraf wel de receptie bij. Een vriend van de koninklijke familie liet toen weten dat ze haar rol als hoofd van de Britse kerk heel serieus neemt en meer prioriteit geeft dan het moederschap.