Dit koppel geeft elkaar het jawoord onder water

Na een relatie van vier jaar besloten Thomas en Sandra dat het tijd was voor de volgende stap. De twee stapten in het huwelijksbootje, maar dan wel op een erg originele manier.

Nadat een ceremonie of kerkdienst te duur werd bevonden voor dit avontuurlijk koppel, besloten ze het op een andere manier te doen. Thomas, een Britse sergeant, en Sandra, een Amerikaanse duikinstructeur beloofden elkaar voor eeuwig trouw onder water op Key Largo, een eiland in Florida.

“Eerst dachten we eraan om te trouwen in een oude Engelse kerk, maar dan moest mijn hele familie van de VS overvliegen”, zegt Sandra. “Een trouw onder water leek ons niet alleen leuk, maar ook goedkoper. Onze huwelijksreis zetten we verder in Florida, en later huisvesten we ons dan in het Verenigd Koninkrijk.”