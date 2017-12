Kerstdag neemt akelige wending wanneer koppel krokodil aantreft in voortuin

Een koppel uit de Australische stad Melbourne had zich ongetwijfeld niet verwacht aan dit ‘kerstgeschenk’. Toen ze op kerstdag een ochtendwandeling maakten in Heidelberg Heights, zagen ze zowaar een zoutwaterkrokodil in een voortuin zitten. Hoe het dier daar terechtkwam, blijft vooralsnog een mysterie.

De politie stond aanvankelijk wat sceptisch tegenover het telefoontje van het koppel. Volgens hen was de kans groot dat het ging om een grote hagedis, maar niets bleek minder waar. Toen ze ter plaatse waren, liep er wel degelijk een krokodil rond in de voorstad, een exemplaar van ongeveer een meter lang.

Al snel verwittigde de politie Mark Pelley om het korps bij te staan. De man is dan wel een slangenvanger van beroep, maar dat hield hem niet tegen om de opdracht meteen aan te nemen. “Dit was het telefoontje waar ik al altijd op had gewacht”, vertelde hij zelfs aan lokale media. “Toen ik aankwam zag ik hoe vijf agenten werden aangestaard door de vrij grote krokodil. En in vertrekken had het dier duidelijk geen zin.”

Grijpen bij staart

Hun tactiek om de krokodil te vangen wierp niet meteen vruchten af. Een vriend van Pelley moest het reptiel afleiden, waarna Pelley iets over de ogen van het dier zou gooien. “De krokodil bleek echter een beetje slimmer dan we hadden gedacht en rende meteen richting de bosjes”, aldus de man. Uiteindelijk kon de slangenvanger het reptiel grijpen bij zijn staart, opheffen en in een kooi plaatsen.

Voorlopig is niet geweten waar het dier vandaan komt, al bestaat het vermoeden dat de krokodil mogelijk een voormalig huisdier is. De krokodil verblijft momenteel bij Pelley tot het ministerie van Milieu, Land, Water en Planning het reptiel kan overnemen.