Getest: de antikaterpil van Nederlandse student waar het storm voor liep

"Heeft Nederlandse student de ultieme pil tegen katers uitgevonden?" Dat is wat heel wat Belgische kranten kopten nadat bekend was geraakt dat Niels Plessers samen met zijn vader, die apotheker is, het antikatermiddeltje Zober had gelanceerd. Maar vond hij ook echt de gouden graal? We deden de test met flink wat rosé.

Tijdens de feestdagen knallen de champagnekurken en wordt al eens een biertje extra achterover geslagen. Wil je liever opstaan met een fris hoofd, dan bestaan er heel wat trucjes om die kater tegen te gaan en er duiken de laatste tijd ook flink wat antikatermiddeltjes op. Allemaal beloven ze je van die stekende hoofdpijn en roetsjbaanmaag af te helpen, maar is er iets dat echt werkt?

Niels Plessers is alvast overtuigd dat hij met zijn Zober goud in handen heeft. Meteen na de lancering in november waren alle pilletjes uit de webshop meteen uitverkocht (al zijn ze inmiddels weer beschikbaar). "Er zijn heel wat mensen die al meerdere bestellingen hebben geplaatst en het blijkt ook een leuk cadeautje te zijn tijdens de feestdagen", vertelt de Nederlandse student. Een doosje met zes stuks koop je tegen 5,95 euro. De pilletjes bevatten voornamelijk groene thee, maar dan wel zonder de cafeïne die er van nature in aanwezig is.

Geen goed oog

Maar er is maar één goede manier om uit te vissen of het al dan niet werkt, namelijk het gewoon zelf proberen. Vooraf neem ik contact op met professor en toxicoloog Jan Tytgat. Hij heeft er in eerste instantie geen al te goed oog op dat het middeltje echt zal werken. En ook Plessers gaf eerder al toe dat hij geen wetenschappelijk bewijs heeft voor de werking ervan. “Een wetenschappelijke studie naar de werking is duur, kost veel tijd en de noodzaak is er ook niet", zei hij daarover.

Als ik de gebruiksaanwijzing lees, is er al meteen iets dat me opvalt. Voor het slapengaan moet ik per alcoholische consumptie één pil nemen met een glas water. Ik ben van plan om vijf glazen wijn van 20 cl te drinken, dat wil zeggen dat ik voor ik naar bed strompel evenveel glazen water en evenveel pillen met innemen. Niet alleen een heel karwei als je net al veel hebt gedronken, maar die glazen water helpen sowieso al tegen een kater.

"Het feit dat men je aanraadt om telkens een glas water te drinken, is op zich niet slecht, maar het maakt het wel moeilijker nadien om te bewijzen of Zober effectief werkt", zegt ook professor Tytgat.

Liter rosé

Ik ga aan de slag met mijn weapon of choice: twee flessen rosé uit de nachtwinkel. Om tussen de glazen door de maag ook wat vast voedsel te geven, neem ik ook een heerlijke samosa mee naar huis. Ik kies namelijk voor een setting met niet al te veel afleiding zodat ik niet plots meer ga drinken of ineens met iets anders in de hand sta als het gevolg van een traktatie. De bank en de buis dus. Een liter rosé, een documentaire en drie afleveringen van een tv-reeks later begin ik aan de glazen water en de pilletjes en kruip behoorlijk geïntoxiceerd mijn bed in. Klaar voor minstens zes uur slaap, zoals ook op de gebruiksaanwijzing te lezen staat.

Wraak

De volgende dag word ik welgeteld na 7,5 uur slaap terug wakker. Mijn eerste indruk is dat het behoorlijk goed met mij gaat, ik heb redelijk goed geslapen en word niet wakker met een kleffe bek. Ik sta op om een boterhammetje te eten, maar dan begint in mijn maag toch een vreemd gevoel op te komen. Nee, ze is niet blij met wat ik haar gisteren allemaal heb aangedaan en blijkt vastbesloten zich vandaag te wreken.

Eerlijk, ik voel me een dag lang echt ellendig en zelfs een wandeling in de koude buitenlucht lijkt weinig te helpen. Het komt dan wel niet zover dat ik een sprintje naar de dichtstbijzijnde WC moet trekken - zoals me soms wel overkomt - maar echt veel scheelt het toch ook niet op een gegeven moment. Zober werkte dus voor mij niet echt, en die glazen water brachten zelfs evenmin zoden aan de dijk. Maar dat is blijkbaar niet voor iedereen zo. "Ik krijg heel wat positieve reacties", zegt Plessers. Misschien kan ik gewoon niet tegen de drank, toch?