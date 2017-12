Nederlanders kopen massaal vuurwerk in ons land: “Grotere ballen, hardere knallen”

In Nederland mag er enkel op de drie laatste dagen van het jaar vuurwerk gekocht worden, een regel die in ons land niet van toepassing is. Daarom worden de Belgische grensgemeenten momenteel overrompeld door Nederlanders die allemaal op zoek zijn naar het beste vuurwerk.

Naast de beschikbaarheid zijn ook de prijs en het uitzicht belangrijk. “Jullie vuurwerk is goedkoper en mooier”, zegt Henri Stuurman. “Grotere ballen, hardere knallen.” En hoewel ze dus aankopen doen in ons land, zijn de regels voor hen veel losser. “Nederlanders mogen 25 kilo vuurwerk per persoon aankopen, terwijl dat voor Belgen slechts 1 kilo is”, klinkt het bij Gijs Ten Velde van Zena Vuurwerk in Baarle-Hertog. “Iedereen mag hier wel maar één kilo vervoeren, maar daar trekken de Nederlanders zich weinig van aan.”