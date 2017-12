Methodeschool XCL Eigenwijs viert moederfeest!

Lommel - Op woensdag 20 december was het groot feest!

De kinderen van methodeschool XCL Eigenwijs hadden immers een voorstelling in elkaar geknutseld om hun mama’s extra in de watten te leggen. Enkele taalknappe leerlingen namen de meer dan 300 aanwezigen mee in het verhaal van de Kleine Kangoeroe.

De leerlingen toonden hun beweegtalent met volle overgave!

Het was dan ook een prachtig moederfeest!

We kijken er al naar uit om volgend jaar onze papa’s in de watten leggen!

Met dank aan Jan Buyens voor de mooie foto's!