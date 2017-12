Erik Van Looy: “Jonas voert geen show op, dat apprecieer ik”

Rood en wit zijn hun liefdevolle kleuren. Antwerp, de oudste club van het land, zit in hun hart. De ene is sinds 1974 een verstokte fan. De andere begon en beëindigde zijn actieve voetbalcarrière op de Bosuil. Toch hebben Erik Van Looy, quizmaster en filmregisseur, en Jonas De Roeck, coach, ook iets met geel en blauw. “Sympathieke kleuren”, zegt Van Looy. Een verwijzing naar veteranenclub SK Muggenberg (zie foto), waar hij sinds 1981 speelt en waar hij een seizoen of drie geleden het gezelschap kreeg van, jawel, Jonas De Roeck. Maar er is ook dat andere geelblauw, dat van STVV. Vandaag zorgt dat voor een tweespalt tussen beiden. Al valt dat best mee, zo blijkt. Van Looy kent zijn klassiekers en steekt zijn sympathie voor de Kanaries niet weg. “De ploeg uit de Hel van Deurne op bezoek in de Hel van Stayen. Het zegt alles over de mythische traditie van beide clubs.”