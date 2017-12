Felipe Massa in de Williams F1-bolide van 2017 Foto: Williams F1 team

Felipe Massa ging na de GP van Abu Dhabi voor de tweede keer in zijn carrière met pensioen. Sinds zijn debuut in 2002 zag hij de F1-bolides veranderen en naar eigen zeggen heeft hij met een positieve noot afscheid genomen.

Toen Massa in 2002 debuteerde bij het Sauber F1 team lagen er achterin de bolides nog V10-motoren, de Braziliaan zag gedurende zijn carrière de bolides veranderen op zowel aerodynamisch als motorisch vlak. De laatste grote veranderingen in de reglementen waren er in het voorbije seizoen en de Braziliaan laat weten dat hij met een goed gevoel met pensioen gaat.

“Ik zal onthouden dat de 2017-bolide leuk is om mee te racen,” aldus Massa. “De wagen geeft een goed gevoel aan de rijder op het vlak van G-krachten en zijn fysieke paraatheid.”

“Als je in deze bolides een perfect rondje wil afwerken moet je een goede racer zijn. Niet zoals in het verleden toen bandenslijtage een hoofdrol opeiste of je als een grootmoeder moest rondrijden. Met deze wagens moet je rijden als een echte racepiloot.”

“Ze rijden hetzelfde als de wagens uit 2006, ‘07 of ‘08 en misschien wel van daarvoor. Alle vermogen staat meteen ter beschikking en de rijder moet soms risico’s nemen en op een agressieve manier racen.”

Toch heeft Massa nog een puntje van kritiek op de nieuwe wagens. Het is namelijk moeilijk om een andere auto te volgen en lang genoeg kortbij te blijven om een inhaalpoging te ondernemen.

“Je kan natuurlijk zoveel downforce hebben als je wil maar daar heb je dan ook schone lucht voor nodig. Als je die niet kan krijgen doordat je achter een andere auto rijdt dan verlies je grip,” gaat Massa verder.

“Als Liberty Media een oplossing zou kunnen vinden voor dat probleem zou dat het spektakel ten goede komen.”

De nieuwe eigenaar van de F1 heeft al aangegeven dat ze meer voelen voor het idee om de circuits aan te passen in plaats van de wagens maar daar is Massa het niet mee eens.

“De ene baan wel en de andere dan weer niet. Het is duidelijk dat de wagens een veel groter probleem zijn dan de circuits,” besluit de Braziliaan.

