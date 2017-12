Hotelschip botst tegen brugpijler op Rijn: 27 gewonden

Er zijn uiteindelijk 27 mensen gewond geraakt bij het scheepvaartongeval waarbij een cruiseschip in de buurt van de Duitse stad Duisburg tegen een brugpijler botste. Maar woensdagmorgen heeft iedereen het ziekenhuis al kunnen verlaten, zo blijkt uit de eindbalans van de politie. De meeste opvarenden op het Zwitserse schip waren afkomstig uit België, Nederland en Luxemburg.

Het cruiseschip ‘Swiss Crystal’ was dinsdagavond via de Rijn op weg naar Nederland, toen het in de buurt van Duisburg in aanvaring kwam met een brugpijler van de autosnelweg A42. Er waren op dat moment 103 passagiers en 26 bemanningsleden aan boord.

Door de omvang van de reddingsoperatie waren in de loop van de nacht verschillende cijfers verspreid over het precieze aantal gewonden. Maar volgens de eindbalans van de politie hebben uiteindelijk 27 mensen verwondingen opgelopen. Vier van hen moesten even naar het ziekenhuis worden overgebracht, maar niemand verkeerde in levensgevaar. Woensdagmorgen heeft iedereen het ziekenhuis weer kunnen verlaten.

De meeste passagiers konden hun reis na een uur alweer voortzetten, nadat de reisorganisator voor een vervangschip had gezorgd. Een deel van de passagiers werd in een hotel ondergebracht.

De A42 is vanwege het ongeval tussen Kamp-Lintfort en Duisburg-Noord onderbroken. Het is onwaarschijnlijk dat de autosnelweg woensdag alweer in gebruik zal genomen worden.

Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid.