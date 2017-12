Antwerp Telenet Giants wint in Brussels en blijft virtueel tweede

Telenet Giants Antwerp eindigde 2017 met een knappe overwinning bij vice-kampioen Brussels. Meteen de derde opeenvolgende zege van de Sinjoren in de EuroMillions De selectie van coach Roel Moors trekt met 8 op 11 dan ook de winterbreak op de tweede plaats in. Uitblinker was Tyler Kalinoski. De Amerikaanse shooting guard leidde met 6 op 9 bommen de Giants naar de 63-78 winst.

De partij startte wel in mineur voor Telenet Giants Antwerp. Brussels, zonder Alex Lichodzijewski (pink), nam via de Amerikaanse forward Mike Smith, de voorbije twee seizoenen bij de Giants, immers een schitterende start. Met de steun van Lionel Bosco, die een contractverlenging tot het einde van het seizoen kreeg, liep Brussels na 7-0 weg naar een 12-2 voorsprong. Telenet Giants Antwerp toonde echter de juiste mentaliteit, liet het hoofd niet hangen en kwam via een wroetende Dave Dudzinski opnieuw in de partij: 14-8. Tyler Kalinoski dropte twee opeenvolgende driepunters en de Antwerpenaars hadden na het eerste kwart alsnog een 16-18 bonus vast.

Ook in het tweede schuifje bleven de Sinjoren stevig verdedigen. Brussels vond niet onmiddellijk een oplossing en Tyler Kalinoski driepunterde met zijn derde en vierde bom en na 18-26 de Giants naar 22-32. Ook Dennis Donkor zat lekker in de partij en de Giants domineerden op alle vlakken. Na een bom van Paris Lee flikkerde er één na negen minuten in het tweede kwart een maximale 27-39 Antwerpse bonus op het scorebord. Na de tweede fout van Dave Dudzinski milderde Brussels naar een 30-39 score halfweg.

Telenet Giants Antwerp bleef in het derde kwart heerlijk domineren. In de rebound, defensief en vooral offensief via verschillende spelers. Jason Clark scoorde met twee driepunters zijn eerste punten, Paris Lee (14 punten, 8 assists) bleef lekker verdelen en na 34-48 was de twintiger bij 38-58 een feit. In het slotschuifje ging het na een Antwerpse demonstratie en na 44-63 naar 49-71. Guy Muya spartelde nog wat tegen, 56-71, maar in een overbodig slotfase liet Telenet Giants Antwerp de knappe overwinning uiteraard niet meer in gevaar komen.

Brussels-Antwerp Giants 63-78

Brussels: Loubry 3, Muya 6, Depuydt 0, Peciukevicius 8, Smith 17, J. Foerts 0, Peterson 10, Simmons 9 , Bosco 5, Harrell 5

Telenet Giants Antwerp: Lee 14, Donkor 9, Clark 6, Vanwijn 0, Vervoort 0, Schoepen 0 , Rogiers 0, Akyazili 0, Bako , Kingsley 12, Dudzinski 11, Kalinoski 20

Kwart: 16-18, 14-21, 9-19, 24-20