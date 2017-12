Beringse spoedarts bezwijkt na ongeval met e-bike

Beringen - Een 41-jarige spoedarts uit Beringen is dinsdagmorgen bezweken aan een hoofdwonde die ze opliep bij een ongeval vrijdagmorgen op de Beringenbaan in Diest. De arts was rond 7.30 uur met haar speedbike - een elektrische fiets die tot 45 km/u haalt - op weg naar haar werk in het AZ Diest.

Nele Tiels kwam zwaar ten val na een aanrijding met een voetganger. Ze werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Daar is ze gisterochtend overleden. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Het parket van Leuven stuurde daarom een verkeersdeskundige. Het slachtoffer zou een fietshelm hebben gedragen.

Dokter Tiels werkte als spoedarts in de ziekenhuizen van Diest en Heusden-Zolder. Voordien was ze aan de slag in het ziekenhuis van Maaseik. Het ziekenhuispersoneel reageert verslagen. “Dokter Tiels was een erg gemotiveerde en innemende arts, met veel aandacht voor patiënten en collega’s”, zegt woordvoerdster Diane Mombers van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Daar werkte ze sinds 2015. “Nele straalde warmte uit op de urgentiedienst. Het is een groot verlies. Iedereen zal haar missen.” Ook de ambulanciers spreken van “een lieve arts”.

Nele Tiels is moeder van drie kinderen. Ze woonde in Stal-Koersel.