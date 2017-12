Pieter Devos kroont zich tot Belgisch indoorkampioen Kerstjumping Mechelen

Mechelen - Pieter Devos heeft zich op de eerste dag van de 37ste Kerstjumping van Mechelen tot Belgisch indoor kampioen gekroond. Don VHP van het Belgische stamboek Zangersheide werd uitgeroepen tot Belgisch “Paard van het Jaar”.

Van de 36 combinaties die aan de start verschenen van het Belgisch indoorkampioenschap raakten er 7 met een foutloze basisronde in de barrage: Niels Bruynseels/Joker van de Vlasbloemhoeve, Pieter Devos/Julyssi van Orti, Jan Motmans/I Cantou du Fonds des Flots, Jérôme Guery/Kel’star du Vingt Ponts, Olivier Philippaerts/Extra, Koen Verdegem/Gursa van den Dael en Christophe Vanderhasselt/Identity Vitseroel.

Niels Bruynseels ging in de barrage twee keer in de fout maar daarna was het Pieter Devos die met Julyssi van Orti de eerste nul op het scorebord hield in 38.61. Onmiddellijk na hem slaagde ook Jan Motmans er in foutloos te blijven maar zijn tijd van 43.22 kon Pieter Devos niet bedreigen. Na dit trio kon niemand nog een barrage rijden zonder één of meerdere balken af te stoten waardoor Pieter Devos een eerste Belgische indoortitel kon binnen rijven.

Eerder op de avond werd de 13-jarige Zangersheide hengst Don VHP Z door Landbouwleven uitgeroepen tot Belgisch Paard van het Jaar. Don VHP Z is eigendom van het Amerikaanse Copernicus Stables en wordt gereden door de Nederlander Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische Stal Euro Horse van Axel Verlooy. “Don was in 2016 al heel constant maar dit jaar zijn we er samen in geslaagd om het niveau nog een stuk hoger op te krikken. Op die manier slaagde hij er in om op 80 procent van de proeven waaraan hij deelnam foutloos te blijven”, verklaarde Harry Smolders de titel van één van zijn toppaarden.