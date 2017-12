Invaller Jordan Lukaku plaatst zich met Lazio voor halve finales Coppa Italia

Lazio Rome heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De Romeinen kegelden in de kwartfinales Fiorentina uit de Italiaanse bekercompetitie na een zuinige 1-0 overwinning.

Lazio had in het eigen Stadio Olimpico genoeg aan een vroege treffer van aanvoerder Senad Lulic, die zijn verdediger op het verkeerde been zette en vervolgens afwerkte met een lage schuiver. De assist kwam op naam van oude bekende Sergej Milinkovic-Savic. Rode Duivel Jordan Lukaku startte op de bank en kwam op het uur tussen de lijnen. Lazio was de hele partij baas. Bij een zeldzame tegenprik van Fiorentina redde doelman Thomas Strakosha de meubelen.

In de halve finales nemen Lukaku en co. het op tegen de winnaar van de Milanese derby tussen AC Milan en Internazionale, die woensdagavond op het programma staat. Volgende week wordt in de kwartfinales nog een stadsduel afgewerkt tussen Juventus en Torino. Napoli en Atalanta strijden onderling voor het laatste plekje in de halve finales.