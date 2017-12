Ook Charleroi kan zegereeks van krachtig Oostende niet stoppen

Ook in de King Classic toonde de ongeslagen leider Oostende dat het momenteel de beste van België is. Oostende won met 83-63 van uitdager Charleroi. De Zeekapiteins gaan hun mini-break met een superieure dertien op dertien in.

Beide teams misten één kernspeler: Oostendenaar Buza (kuit) en Karolinger Marchant (schouder). Bij de thuisploeg maakte Lasisi, hersteld van een mini-scheur aan de adductoren, zijn heroptreden. Schwartz (Oostende) en Fusek (Charleroi) kregen geen speelkansen.

Een steal van Jekiri op Katic leidde via Salumu naar een dunk van diezelfde Jekiri. De match was 3’46” jong, Charleroi keek tegen een 12-2-achterstand aan en coach Lynch vroeg een time-out aan. Na een bom van Mihailovic (15-2) milderden Grant en Libert met hetzelfde afstandswapen enigszins. Nieuwe driepunters van Mihailovic, Salumu en Mwema leidden de Oostendenaars naar 23-8.

Foto: Rudy DECLERCK

Na 28-10 konden de Karolingers de twintiger afwenden. Tuttle en Libert zetten via 28-17 de achtervolging tot 33-25 in. Met bommen van Mihailovic en Salumu verbreedde Oostende de kloof tot 44-30-cijfers aan de rust. In amper vijf minuten van het tweede kwart had Fieler drie fouten waarvan twee aanvallende gehoord. Vroeg in het derde kwart telde ook Jeikiri drie streepjes naast zijn naam. Bij de bezoekers hoorden ook Gibbs en Grant nummer drie.

Oostende dat in het derde kwart geen enkele tweepunter aantekende, verhoogde het verschil toch voorzichtig tot 57-40. Met een 0-9-rush richting het halfuur gaven de Spirous, die een licht overwicht in de rebounds hadden, de King Classic nieuwe spankracht: 57-49. Vroeg in het vierde wedstrijdschuifje sloegen Djordjevic en Fieler elk met een driepunter die Karolingische hoop definitief aan diggelen: 63-49. De atletische sterke en krachtige geelhemden hielden het stuur goed vast en spijkerden nog een twintiger op het bord tegen hun rijkere uitdager.