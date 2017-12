DIEST/HASSELTDe Diestse deken Félix Van Meerbergen pakte maandag, tijdens de kerstviering, uit met een opvallende preek. In zijn Sint Sulpitiuskerk, wijdde de deken uit over Marc Coucke, die weliswaar 4.900 euro schonk aan De Warmste Week, maar 70 miljoen over had voor voetbalclub Sporting Anderlecht. De toehoorders kregen er zowaar warme oortjes van.