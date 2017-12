Anderlecht nipt voorbij Gent na flauwe match, Hanni reageert met de voeten op de kritiek maar juicht niet

Anderlecht heeft de topper tegen AA Gent op Tweede Kerstdag gewonnen met het kleinste verschil: Sofiane Hanni scoorde in het slotkwartier de 1-0 winning goal in de rebound. Opvallend: de Algerijnse kapitein van paars-wit juichte niet na zijn doelpunt, hij kreeg de laatste weken heel wat kritiek van de Anderlecht-aanhang. Anderlecht zet AA Gent na deze zege op acht punten.

Hein Vanhaezebrouck wijzigde zijn ploeg niet al te veel in vergelijking met vorige speeldag. De jonge Francis Amuzu, tegen Eupen matchwinnaar, bleef zo in de ploeg. Hanni nam de plaats in van Lokonga, door de langdurige afwezigheid van Anderlecht wilde Vanhaezebrouck aanvallender spelen op het middenveld. Bij AA Gent de verwachte elf, de geschorste Asare werd vervangen door Machado.

Foto: BELGA

De eerste helft tussen Anderlecht en AA Gent bleek een maat voor niets. Een felle pot voetbal, dat wel. Maar weinig tot geen doelgevaar en al zeker geen doelpunten. Kalinic greep gepast in op een afstandsknal van Olivier Deschacht, Pieter Gerkens legde de bal voorlangs. In het Anderlecht-doel had Matz Sels zelfs helemaal geen werk op te knappen, Sylla tekende voor het gevaarlijkste -alhoewel- schot van Gent voor de rust. Het spel lag veel stil door de kleine foutjes, de 0-0 was dan ook logisch na 45 minuten.

In de tweede helft dan toch wat beterschap. Sels was de eerste die zich moest onderscheiden, want plots stond Sylla oog in oog met de Anderlecht-goalie. Met een mooie reflex hield hij de 0 op het bord.

Foto: BELGA

Aan de overkant moest ook Kalinic goed tussenkomen na een afstandsschot. Maar het was vooral de vinnige Amuzu die zich toonde. Hij wilde wel iets te graag een penalty na een slingerbeweging in de zestien. Weinig aan de hand, zag ook scheidsrechter Wim Smet, die liet doorspelen.

Foto: Photo News

Gent leek eerder tevreden met de 0-0, maar moest zich een kwartier voor tijd toch gewonnen geven onder de aanhoudende druk van paars-wit. Na een vrije trap van Trebel strandde de kopbal van Dendoncker op de vuisten van doelman Kalinic, maar hij had geen verhaal op de rebound van Hanni: 1-0 voor Anderlecht. Hanni juichte weinig tot niet, want de Algerijnse aanvoerder van paars-wit kreeg de laatste tijd heel wat kritiek te verwerken.

Het kalf was verdronken voor AA Gent, dat in het slot nog met zijn tienen viel na een rode kaart voor Samuel Kalu. Die liet zich ringeloren na een heerlijke beweging van Amusu, die in de toegevoegde tijd een applauswissel kreeg van Vanhaezebrouck. Het Astridpark heeft een nieuwe publiekslieveling, dat was duidelijk. Anderlecht maakte de tijd vol, en zet met deze nieuwe zege AA Gent op acht punten van de derde plaats.