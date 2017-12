Lewis Hamilton in het oog van de storm na uitspraak tegen neefje: “Jongens dragen geen prinsessenjurken”

Formule 1-piloot Lewis Hamilton heeft met een recente uitspraak wat controverse veroorzaakt op sociale media. Toen hij op Kerstdag zijn neefje in een prinsessenjurk zag rondlopen, kon hij zijn ontgoocheling niet verbergen. “Jongens dragen geen prinsessenjurken”, zei hij tegen het jongetje, waarna de opschudding online niet lang uitbleef. Intussen heeft hij zich geëxcuseerd via Twitter.

De controverse kwam op gang door een video op zijn Instagram-profiel. Via zijn smartphone kon de Britse wereldkampioen vastleggen hoe zijn neefje tijdens een kerstfeestje rondliep in een kleurrijke jurk. Zijn gezicht deed al meteen vermoeden dat hij niet blij was met het tafereel. “Ik ben momenteel erg triest, kijk eens naar mijn neefje”, liet hij eerst nog weten aan zijn volgers. “Heb je dit gekregen voor Kerstmis?” Toen het jongetje in zijn roze jurk enthousiast op de vraag reageerde , volgde de controversiële uitspraak.

Vooral op Twitter was de kritiek op de Formule 1-coureur enorm aanwezig. Voor velen was het immers ongehoord dat Hamilton zijn neefje negatieve genderstereotypen aanleerde. “Laat het kind dragen wat hij wil. “Willen we dat onze kinderen ongelukkig zijn?”, klonk de gezamenlijke boodschap. “Laat hem genieten in zijn nog jonge leven zonder dat hij sociale normen opgelegd krijgt.”

(lees verder onder de tweets)

Some of the comments on this thread are depressing. Let the kid wear what he wants. It just doesn't matter. Let him be happy. Do you want kids to be unhappy? — Elliot Eastwick (@people_borders) 26 december 2017

The kid looks genuinely happy! Just let him enjoy his little life without having social norms imposed on him — Nabeela (@JustNabz) 25 december 2017

Niet iedereen was echter kritisch tegenover de racepiloot. Sommigen verdedigden de Brit vanwege het feit dat hij van internationale bekendheid geniet en de video enigszins ludiek overkomt. “Laat ons eens kalm blijven. Hij is gewoon wat met zijn neefje aan het lachen en tegelijkertijd een belangrijke boodschap aan het delen met de wereld”, luidde het onder meer in de reacties.

Een dag later kwam Hamilton tot het besef dat zijn uitspraak wat ongelukkig gekozen was. Hij verwijderde onmiddellijk de video van zijn Instagram-account en ging kort nadien over tot excuses. “Het is onaanvaardbaar om mensen te marginaliseren of te stereotyperen”, gaf hij toe op Twitter. “Het was niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ik hou ervan dat mijn neefje de vrijheid heeft om zichzelf te uiten zoals hij is, iets wat voor iedereen moet kunnen.”

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 december 2017