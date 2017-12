VIDEO. 2,3 kilo spaghetti eten in Truiens restaurant: hoe zou het nog zijn met de XL-Challenge?

Sint-Truiden -

In augustus trok onze reporter naar Mister Spaghetti in Sint-Truiden voor de allernieuwste uitdaging: 2,3 kilogram spaghetti opeten in 30 minuten. Zes maanden later is het tijd voor een update. Hoeveel mensen hebben ondertussen de Italiaanse delicatesse naar binnen proberen te proppen en hoeveel van hen zijn hierin geslaagd? “Bijna de helft van de kandidaten heeft gratis mogen eten”, klinkt het.