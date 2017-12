Zulte Waregem pakt twee domme rode kaarten en moet de kelk tot op de bodem ledigen: 0-4 tegen Charleroi

De eindejaarsperiode bij Zulte Waregem oogt git en gitzwart. Essevee verloor in de laatste wedstrijd van het jaar met 0-4 van Charleroi en boekt zo 4 op 39. De thuisploeg speelde meer dan een helft met negen na twee domme rode kaarten. Walsh gaf al na een kwartier een penalty weg en mocht ook direct gaan douchen, nog voor het halfuur revancheerde Olayinka zich met een beenharde tackle onder de neus van ref Boucaut… !

Francky Dury wisselde noodgedwongen zijn ploeg op enkele plaatsen. Door de schorsing van Kaya en Coopman begonnen Doumbia en Cordaro in de basis. Walsh, terug uit schorsing, kwam in de plaats van Michael Heylen. Bij Charleroi kreeg Fall de voorkeur op Lukebakio, Baby moest geblesseerd toekijken.

4 op 36. Zulte Waregem probeerde aan die pijnlijke reeks een einde te maken in de laatste wedstrijd van het jaar, maar al snel bleek dat ijdele hoop. De thuisploeg viel al na veertien minuten met tien man na een rode kaart voor Sandy Walsh. Die had Rezaei net iets te stevig vast in de zestien, de Iraniër ging snel neer en verzilverde zo een penalty voor Charleroi. Ref Boucaut had geen medelijden met Walsh en stuurde hem meteen richting kleedkamers met een strenge rode kaart. Rezaei zette zich zelf achter de bal en maakte er 0-1 van na een kwartier.

Foto: BELGA

Nog geen man overboord, maar al snel ging het van kwaad naar erger bij Zulte Waregem. Peter Olayinka vond dat ook hij een penalty moest krijgen na een trekfout van Dessoleil, maar de scheidsrechter liet begaan. Olayinka ontstak in een blinde furie en maaide met een vliegende tackle langs achter Ilaimaharitra keihard onderuit. Ditmaal kon er geen twijfel over de kleur van de kaart bestaan, rood voor Olayinka en Zulte Waregem nog voor het halfuur met negen man. Een opdoffer voor de thuisaanhang, die Charleroi net voor halfweg nog de 0-2 zagen maken via Hendrickx.

Foto: Photo News

Met negen man en de sfeer in het Regenboogstadion ver onder het vriespunt was de tweede helft dan ook een maat voor niets. Zulte Waregem hield nog even de schijn hoog met een bal op de lat van De Mets, maar daarna maakte de thuisploeg niets meer klaar. Clément Tainmont en Dorian Dessoleil legden in de tweede helft nog de logische en duidelijke 0-4 eindstand vast voor Charleroi.

Ondanks nog twee kansjes in het slotkwartier kreeg Zulte Waregem de bal er niet meer in. 0-4, 4 op 39 en vier punten boven de laatste plaats, dat is de pijnlijke balans voor Zulte Waregem op het einde van 2017. Het moet beter in 2018, dat weet ook Francky Dury. Charleroi sluit het jaar dan weer af als een mooie tweede, op elf punten van leider Club Brugge.

Foto: Photo News