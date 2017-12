De gevaarlijke gevolgen van wurgspelletjes: “Wesley is gestorven door zo’n stomme internetrage”

Nieuwerkerken -

Via sociale media raken steeds meer jongeren in de ban van een wurgspelletje. Voor Wesley Denivel (24) uit Nieuwerkerken is dat vorige week verkeerd gelopen. Hij is al het tweede dodelijke slachtoffer in amper drie weken in Limburg. Op 9 december overleed de 18-jarige Ruben Buntinx uit Zonhoven al aan de gevolgen van de dodelijke internetrage. De moeder en de stiefvader van Wesley Denivel doen een oproep naar alle jongeren en hun ouders. “Doe er niet aan mee. Onze zoon wilde zeker niet dood, hij zat vol plannen. Maar zo’n stom spelletje is hem fataal geworden.”