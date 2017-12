Schipperen tussen theater en ‘F.C. De Kampioenen: Machteld Timmermans stond vroeger vaak te trillen op het podium

Lier -

Ze wilde graag ooit in een film spelen, vertelde de toen 27-jarige actrice Machteld Timmermans twintig jaar geleden in onze krant. Dat dat intussen gelukt is, kunt u momenteel in elke Vlaamse bioscoop vaststellen. Als Goedele Decocq gaat ze samen met haar Balthasar Boma en de rest van de Kampioenen opnieuw in de clinch met DDT in de derde Kampioenenfilm ‘Kampioenen Forever’. “Als ik terugkijk op de voorbije twintig jaar kan ik alleen maar heel, heel blij zijn. Het is soms een hobbelig parcours geweest, maar alles is goed gekomen. En ik ben nog altijd aan het spelen.”