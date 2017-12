Brussel -

287.613 Vlamingen kregen vorig jaar een waterfactuur zonder één druppel water te verbruiken. Dat zijn er bijna twee-en-een-half keer meer dan in 2015. Het gaat o.a. over ouderen die in een rusthuis verblijven en hun eigen woning nog in het bezit houden, mensen die een tijdje in het buitenland studeren of werken, of mensen die lange tijd in het ziekenhuis verblijven. “De Vlaamse regering moet dit onrecht wegwerken”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a).