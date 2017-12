Trieste bewakingsbeelden: bejaarde vrouw even afgeleid door zakkenrollers en plots is ze duizend pond armer Video: Facebook - Metropolitan Police Service

De Britse Metropolitan Police heeft dinsdag bewakingsbeelden vrijgegeven van een erg sluwe diefstal. Een camera kon vastleggen hoe enkele personen een oudere dame probeerden af te leiden in een lift zodat een vrouw achter de gepensioneerde haar slag kon slaan. In amper enkele seconden kon ze de portefeuille van de vrouw stiekem uit haar tas halen.

De diefstal dateert reeds van 26 juli, maar tot op heden is de politie op zoek naar de daders. Het slachtoffer, een 69-jarige gepensioneerde vrouw, bevond zich in een winkelcentrum in Ilford, vlakbij Londen, toen ze te maken kreeg met de zakkenrollers. Ze had bovendien net veel cash geld op zak: in totaal had ze duizend pond afgehaald vooraleer ze het gebouw wilde verlaten.

Veel tijd hadden de drie verdachten niet nodig om de vrouw in de val te lokken. Toen ze in een lift stapte, gingen twee mannen voor de dame staan om even een gesprek met haar te voeren. Wat ze ondertussen niet wist, was dat een derde persoon stiekem probeerde om een portefeuille in haar handtas terug te vinden. Dat lukte haar, waarna het slachtoffer nietsvermoedend de weg richting haar wagen vervolgde. Pas daar kwam ze tot het besef dat haar geld gestolen was.

Met de videobeelden hoopt de politie nu snel de zaak te kunnen oplossen. “We willen graag een beroep doen op alle informatie over de identiteit van de drie verdachten”, klinkt het bij politiecommissaris Carl Repper. “Het slachtoffer heeft door dit voorval veel van haar spaarcenten verloren.”