Politievakbond neemt het op voor shoppende agenten: “Het zijn ook maar mensen”

Thierry Belin van de politievakbond NSPV neemt het op voor de twee shoppende agenten in winkelcentrum Docks Bruxsel. De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene heeft intussen een intern onderzoek geopend.

“Heeft de marionet die deze foto genomen heeft zichzelf al eens afgevraagd wanneer de agenten anders hun cadeautjes hadden moeten kopen? Tijdens de openingstijden van de winkels moeten ze jullie namelijk beschermen ...”, schreef de Thierry Belin op Twitter.

Aan de Franstalige krant La Dernière Heure gaf de vakbondsman extra uitleg. “Ik vind het zielig om agenten te fotograferen. Dit is alleen maar bedoeld om de politie schade toe te brengen. We hadden twee jaar geleden al een soortgelijke situatie met een foto van twee militairen. Er wordt met veel minachting gekeken naar onze ordehandhavers. Maar zij zorgen er wel voor dat iedereen plezier kan hebben en zonder zorgen kerstinkopen kan doen. En hoewel de foto geen ideale situatie schetst, mogen we vooral niet vergeten dat ook zij nog steeds mensen zijn”, aldus Belin.

Waardigheid in gevaar

De politie heeft alvast een intern onderzoek geopend naar de oorsprong van de foto. Eens de agenten geïdentificeerd zijn, dringt een straf zich wellicht op voor het tweetal. “Er bestaat geen lijst met straffen voor dit soort gedrag, maar er is wel zoiets als een deontologische code. We verwachten van onze agenten dat ze hun gezond verstand gebruiken. Als een agent de waardigheid van zijn ambt in gevaar brengt, dan zullen er sancties volgen. Met dit gedrag ondermijnen ze de waardigheid van hun ambt en er zullen dan ook gepaste straffen toegepast worden”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.