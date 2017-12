Eerste zelfrijdende wagens zullen in 2019 al rijden op deel van E313

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) investeert drie miljoen euro in een testproject voor zelfrijdende auto’s. In 2019 zullen de eerste zelfrijdende auto’s rondrijden over een deel van de E313 en de aansluiting op de Antwerpse Ring tussen Deurne en Borgerhout.

Het testproject voor zelfrijdende auto’s werd voor de zomer aangekondigd, en maakt deel uit van een groter Europees project Concorda. Daarvoor zal een deel van de E313 en de aansluiting op de Antwerpse Ring tussen Deurne en Borgerhout uitgerust worden met sensoren en bekabeling. Die werken zullen starten vanaf april 2018.

Philippe Muyters Foto: Photo News

Het project kan rekenen op drie miljoen euro Vlaamse steun. “Voor we de zelfrijdende auto massaal op de weg laten, moet dat heel erg goed getest worden. Vooral de dataverwerking moet stabiel en aan een duizelingwekkende snelheid kunnen gebeuren. Als we online een video kijken, winden we ons soms op over dat draaiend wieltje als de video aan het bufferen is. Welnu, met de zelfrijdende auto mag dat absoluut niet gebeuren. Een milliseconde hapering kan betekenen dat de auto ergens tegen rijdt en kan levens kosten. Heel erg goed testen, is dus cruciaal”, aldus Muyters.

“In 2019 zullen de eerste zelfrijdende auto’s over die wegen rijden en in levensechte omstandigheden getest worden. Zowel Toyota als Ford zitten in ons project en zullen autonome modellen in ons verkeer brengen en testen.”