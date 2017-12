In het Vlaams-Brabantse Ternat is dinsdagvoormiddag een persoon om het leven gekomen bij een woningbrand. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant West.

Het vuur in de woning langs de Nieuwbaan werd rond 11.45 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer bleek de bewoner van het pand overleden. Het vuur is intussen onder controle maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie is ter plaatse voor een onderzoek.