Bestolen caféspaarders willen klacht indienen: “Cafébazin heeft ons opgelicht voor 20.000 euro”

Erpe-Mere / Vlekkem - Ondanks de belofte van cafébazin Katia M. om tijdens het kerstweekend de klanten van De Herleving uitleg te geven over de verdwenen spaargelden, bleef de deur van de herberg potdicht. “Het is nu duidelijk. We zijn opgelicht en we dienen gerechtelijke klacht in”, zeggen de leden van de caféspaardersclub.

De leden van caféspaardersclub De Herleving in Vlekkem stonden op 16 december al een eerste maal voor een gesloten deur toen daar het jaarlijkse souper en de uitbetaling van hun gespaarde gelden moest plaatsvinden. Bazin Katia M. bleek met de noorderzon verdwenen en een paar vrienden en onze redactie kregen van haar de telefonische verzekering dat ze in het kerstweekend haar café zou (her)openen en dat ze “een oplossing zou zoeken” voor de spaargelden. “Want er is inderdaad iets mee gebeurd”, bekende ze.

Voorbije zaterdag waren veel van de spaarders op de afspraak, maar de cafébazin stuurde andermaal haar kat. “Ze zit in de Ardennen kerstfeest te vieren”, wist klant en gepensioneerd gerechtelijk speurder Roger Romelart. “Ongetwijfeld met onze centen. Het is nu wel heel duidelijk dat we gedupeerd zijn.”

“Nam geld elke dag mee naar huis uit veiligheidsoverwegingen”

Gezien het café gesloten bleef, werd een paar bakken bier aangevoerd en de verdere strategie op straat besproken. Sommige spaarders bleken aardig wat geld tegoed te hebben. Staf Van Den Eynde die vroeger al de prijs van ‘beste spaarder’ gekregen had, zei dat hij dit jaar 2.400 euro gespaard had. Marc Van Hecke blijkt ook ruim 2.000 euro tegoed te hebben: “Mijn spaargeld, samen met de inleg voor het souper van mezelf en mijn vrouw. De bazin vroeg me onlangs een lening van 17.500 euro. Gelukkig heb ik die niet toegestaan.”

Uit de gesprekken bleek dat ook de pot van de Lotto-inleg zoek is. “Een echte financiële ramp”, concludeerde Danny Van Holder die medebestuurder is van de spaarclub en schat dat het potentieel verlies kan oplopen boven de 20.000 euro. “Wij vertrouwden onze cafébazin die elke dag de spaarkas leegmaakte “uit veiligheidsoverwegingen” en het geld meenam naar huis. De gedupeerden vrezen dat het geld nooit op een bankrekening is gestort. Ze geven de verdwenen cafébazin tot vandaag de tijd om met geld en uitleg boven water te komen. Gebeurt dat niet, dan wordt morgen een gerechtelijke klacht ingediend.”

Cafébazin Katia M. was afgelopen weekend niet bereikbaar voor commentaar.