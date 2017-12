Waarom Kerstmis niet even magisch is als in je kindertijd

Als kind bijna voor de kerstboom kamperen omdat je zo verlangt naar het moment dat je pakjes mag openen: dat magische moment vervaagt met de jaren en je hebt het misschien zelf al gemerkt. Is het omdat je weet dat de Kerstman niet echt bestaat of is er meer aan de hand? De Britse psycholoog Martin Graff, verbonden aan de universiteit van South Wales, legt het uit.

Volgens de psycholoog is het fenomeen niet uitzonderlijk en is het zelfs heel makkelijk te verklaren. Als kind heb je totaal geen stress en krijg je van alles zonder dat je er iets voor moet doen. En dat geldt zeker met Kerstmis. “Als kind associeer je de feestdagen gewoon met een periode waarin je veel geschenkjes krijgt en dat is op zich is al magisch”, zegt hij in de Britse krant Metro.

Verantwoordelijker

“Als je ouder wordt, zeker als je een eigen gezin hebt, zijn er veel andere zaken die je in verband brengt met Kerstmis. Denk aan kaartjes schrijven, zelf de perfecte geschenken zoeken en misschien moet je een feestmaal koken. Je bent dus veel verantwoordelijker, waardoor de focus minder op de - eventuele - pakjes onder de kerstboom ligt.

Roze bril

Graff voegt er nog aan toe dat mensen ook vaak door een roze bril terugblikken op kerst in hun kinderjaren. “Je herinnert je vandaag vooral de magische momenten, maar er waren vast ook mindere die je niet meer weet. We noemen dit herinneringsvervalsing. Dat zijn valse herinneringen die gevormd worden in het reconstructieve geheugen. Ze zijn gebaseerd op wat we nog weten, maar wat we zijn vergeten, vullen we zelf in."

Tips om de kerstdip als volwassene te voorkomen:

Maak realistische verwachtingen

In tijden van sociale media wordt Kerstmis afgeschilderd als een weelderig feest. Er is tafel vol lekkers, een perfecte familie errond en fonkelende pakjes onder de boom. Wees je ervan bewust dat het echte leven niet is zoals in de reclames, zo vermijd je teleurstellingen.

Zie jezelf niet als het middelpunt van de belangstelling

Een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich beter voelen als ze geven in plaats van ontvangen. Als je zelf genereus bent, zou je zelf minder verwachten. Een goede manier om Kerstmis in de toekomst te vieren.

Focus op mensen, niet op het materiële

Een ander onderzoek bewijst dat mensen die zich toespitsen op intimiteit en gezellig samenzijn gelukkiger zijn dan anderen die vooral geïnteresseerd zijn in het materiële aspect van de feestdagen.