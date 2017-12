Op deze bijzondere plaats bracht Jennifer Lawrence kerstavond door

Voor Jennifer Lawrence (27) dit jaar geen traditionele kerst met de familie, maar wel eentje in het gezelschap van zieke kindjes. Ze bracht namelijk de avond door in het kinderziekenhuis van haar geboortestad Louisville.

Jennifer Lawrence laat regelmatig eens haar goed hart zien en al zeker op Kerstmis. Al vijf jaar op rij brengt ze op kerstavond een bezoekje aan Norton Children’s Hospital in Louisville, Kentucky. Dat is het kinderziekenhuis uit haar geboortestad waar ze regelmatig langsgaat om de patiëntjes een hart onder de riem te steken.

De actrice heeft een bijzondere band met het ziekenhuis en doneerde vorig jaar nog 2 miljoen dollar om er een speciale afdeling te openen waar kindjes met hartproblemen worden behandeld. Het ziekenhuis was in elk geval in de wolken met haar komst en deelde daarvan enkele foto's op Twitter. "Je tovert een lach op al onze gezichten."

Louisville's own Jennifer Lawrence stopped by Norton Children's today to visit with patients, families, and staff. This visit has become a tradition for Lawrence each Christmas. Thank you, Jennifer! You sure do bring a smile to all! ?



Photos courtesy of a @wave3news viewer. pic.twitter.com/faENgYtD6q