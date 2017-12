Wanneer Stoffel Vandoorne terugblikt op zijn debuutseizoen in de Formule 1, dan moet hij toegeven dat de eerste races niet goed genoeg waren. Hij had moeite om op snelheid te komen door de betrouwbaarheidsproblemen met Honda.

Na een succesvolle aanloop in de opstapklassen voor de Formule 1, werd er veel van de jonge Belg verwacht. Maar Vandoorne slaagde er in de eerste vijf Grote Prijzen niet in om tijdens de kwalificaties door te stoten naar Q2, dit terwijl Fernando Alonso enkele ongelooflijke prestaties neerzette met een moeilijke wagen.

Vandoorne aanvaardt dat hij het beter kon doen tijdens het eerste deel van het seizoen. Het gebrek aan ervaring en de onbetrouwbaarheid van de wagen plaatsten hem immers in een moeilijke positie.

"Aan het begin van het seizoen wist ik dat het niet goed genoeg was, maar ik wist ook dat ik met veel problemen moest leren omgaan", zei Vandoorne tegenover Autosport.

"De eerste races waren zeker niet volgens mijn standaarden. Maar dit was nog maar mijn eerste seizoen in de Formule 1, dus ik moest een band met het team kunnen opbouwen. Door de vele problemen was het moeilijk om een goede band te creëren."

"Wanneer het wat beter ging, evolueerde alles in de juiste richting. Ik kon immers meer op het circuit rijden, spendeerde meer tijd in de fabriek, reed meer in de simulator en ging vaker door de data."

McLaren besloot in mei ook om een specifiek programma te starten voor Vandoorne, dit om zijn beste vorm terug te vinden. Vandoorne bracht heel wat tijd door in de simulator om zijn rijstijl aan te passen, terwijl de ingenieurs de opdracht kregen om de wagen meer naar de wensen van Vandoorne te ontwikkelen.

Vandoorne reed naar Q3 in Monaco, versloeg Alonso in Silverstone tijdens de kwalificatie en gaat ook in 2018 verder met McLaren. Uiteindelijk eindigde Vandoorne op vier punten van zijn ervaren teamgenoot.

"De periode rond Monaco, Canada en Bakoe waren sleutelmomenten waar we veel dingen leerden. Er werd veel gewerkt van mijn kant, maar ook door het team, en alle puzzelstukken leken in elkaar te vallen."

Nadat Vandoorne in de lagere racetakken de races domineerde, moet Vandoorne toegeven dat het een hele aanpassing was om achteraan rond te rijden, ook al wordt er verwacht dat McLaren in 2018 competitiever zal zijn nadat McLaren de Honda-krachtbron inruilde voor een exemplaar van Renault.

"Ik wil zeker niet in deze positie blijven. Ik wil vooraan vechten om overwinningen, want daar voel ik me comfortabel. Ik denk dat het team in de juiste richting werkt. Er komen veel veranderingen aan, maar ik kan nog niet zeggen waar we zullen staan. Het is onmogelijk om dat te voorspellen in de Formule 1. Daarvoor moeten we wachten tot de wintertests.

