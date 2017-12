Van zwangere Jessica Alba in kerstpakje tot zingende Britney Spears: zo vieren ze in Hollywood

In de VS haalden de Hollywoodsterren alles uit de kast om een geslaagde kerstavond van te maken en de resultaten daarvan werden lustig op Instagram gedeeld.

Jessica Alba deelde een familiekiekje waarvoor het hele gezin in een kerstpakje gestopt werd. "Het was de kleinste familiebijeenkomst in onze veertien jaar samen, maar het was perfect", klinkt het. Wie op de foto nog niet goed te zien is, is haar derde kindje waar ze van in verwachting is.

Jenna Dewan, de actrice en vrouw van Channing Tatum, ging voor een sexy santa-outfit. Daar zal manlief vast niet rouwig om geweest zijn.

Een bericht gedeeld door Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) op 21 Dec 2017 om 1:03 (PST)

Britney Spears besloot enkele (valse) noten te zingen en gaf meteen ook een 360-graden tour in haar huis.

Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 2 Dec 2017 om 6:08 (PST)

Ed Sheeran mocht Kerstmis vieren met een nieuwe nummer één-hit onder de boom.

Liam Hemsworth vond zijn Miley Cyrus een echte kerstengel, terwijl Miley een foto deelde van haar hele familie waarop één iemand ontbrak: Liam.

Christmas angel. Een bericht gedeeld door Liam Hemsworth (@liamhemsworth) op 26 Nov 2017 om 10:54 (PST)

Ariana Grande verkoos een tripje naar de sneeuw boven lekker thuis blijven. Even uitblazen na een moeilijk jaar door de aanslag tijdens een van haar concerten mocht wel.

Een bericht gedeeld door Ariana Grande (@arianagrande) op 23 Dec 2017 om 1:11 (PST)

Chrissy Teigen koos voor een fotoshoot met haar man John Legend en dochtertje Luna, maar dan wel met een opvallend zomerse achtergrond.

Merry Christmas! Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 25 Dec 2017 om 6:14 (PST)

Olivia Munn vierde samen met haar collega-actrice en behoorlijk zwangere Eva Longoria.

'Game of Thrones'-ster Maisie Williams had voor haar familie eigenhandig geschenkmanden gemaakt. De hond zag dat het goed was.

Haar collega Emilia Clarke had nog net op de valreep een boodschap voor het goede doel klaar.

Een bericht dat is gedeeld door @emilia_clarke op 17 Dec 2017 om 9:45 (PST)

De zwangere Khloé Kardashian straalde letterlijk en figuurlijk in een opvallende glitterjurk.

Robbie Williams vierde Kerstmis gewoon naakt voor zijn kerstboom. "Wie wil kussen onder de maretak", vroeg hij zich af. Euh...