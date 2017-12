Vakbond wil dat vergunning van transportbedrijf wordt ingetrokken na nieuw dodelijk ongeval

Brussel - De socialistische vakbond BTB wil dat er nog strenger wordt opgetreden tegen transportbedrijven die sociale dumping organiseren. Naar aanleiding van een nieuw dodelijk ongeval met een Poolse vrachtwagenchauffeur bij Krismar in Wingene, pleit de transportbond ervoor om de vergunning van die transportondernemingen in te trekken.

Vrijdag was op het bedrijventerrein van Krismar in Wingene een Poolse chauffeur dood aangetroffen in zijn vrachtwagen. Hij stierf wellicht aan de gevolgen van een CO-vergiftiging toen hij in zijn vrachtwagen overnachtte.

De socialistische transportvakbond BTB wijst erop dat het voor het Wingense transportbedrijf al om het vierde dodelijke slachtoffer uit Polen gaat op zes jaar tijd. Het bedrijf wordt momenteel al gerechtelijk vervolgd voor een loodsbrand die in april 2012 aan twee Poolse arbeiders het leven heeft gekost.

De vakbond noemt de Poolse werknemers “slachtoffers van structureel georganiseerde sociale dumping”. De Poolse chauffeurs worden namelijk niet volgens de Belgische normen betaald. “Het bedrijf is manifest in overtreding met de Belgische en Europese regelgeving”, zegt BTB-voorzitter Frank Moreels daarover. “Een ‘dispatching’ organiseren in Polen is immers niet voldoende om legaal te werken. Er moet ook transportactiviteit zijn in Polen”, zo klinkt het. “Bovendien is er een Belgische cao die bepaalt dat chauffeurs die in België werken, ook volgens de Belgische voorwaarden betaald moeten worden.”

“De inspectiediensten en het gerecht treden de laatste maanden strenger op tegen bedrijven die sociale dumping organiseren. Dat is positief en we hopen dat men op die weg doorgaat. Wordt het echter geen tijd dat transportvergunning ingetrokken wordt van transportondernemingen die een loopje nemen met de wetgeving?”, klinkt het nog.