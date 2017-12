STVV’er Casper De Norre op Sclessin vervangen wegens te hoge hartslag

Casper De Norre werd zaterdag op Sclessin binnen gehouden aan de rust. Uit angst voor een tweede gele kaart, zo dachten we aanvankelijk nog. “Maar dat was niet de reden”, legde De Norre achteraf uit.

“Ik voelde me vóór de match moe. Daarom vroeg ik aan de dokter een Algostase. Een medicijntje dat je een soort cafeïneshot bezorgt, waardoor je wakker bent. Dat was ook het geval, maar toch reageerde mijn lichaam er niet goed op. Ik kreeg een héél hoge hartslag. Tijdens de rust bleef die in de kleedkamer in eerste instantie nog altijd 150. Na vijf minuten nog 120, in rust was dat veel te hoog. Dus namen we geen risico’s. We verwachten echter niet dat er veel aan de hand is. Tegen Antwerp kan ik normaal gezien gewoon spelen. Wel bezoek ik begin 2018 een cardioloog om honderd procent zeker te zijn dat alles in orde is.”