Zo duur is de kerstoutfit van Meghan Markle (en waarom haar hoed het mikpunt is van spot)

De Amerikaanse Meghan Markle woonde maandag voor het eerst Kerstmis bij de Britse royals bij. Ze liep aan de arm van prins Harry en droeg een camelkleurige jas met bruine accessoires. En die look was peperduur, een overzicht.

Haar jas kocht ze bij het Canadese merk Sentaler. De creatie kost omgerekend - ga even zitten - 1.113 euro. Voorlopig is er nog geen sprake van een Kate Middleton-effect waarbij haar kleren na een publieke verschijning onmiddellijk uitverkocht zijn. De jas is volgens de Britse krant Metro nog in verschillende maten verkrijgbaar.

Foto: AP

Markle combineerde de jas met over the knee boots van Stuart Weitzman van 714 euro - ook nog steeds op voorraad als je een paar nieuwe laarzen nodig hebt. De brunette had ook een kastanjebruin ‘Pixie’- tasje van modehuis Chloé in de hand ter waarde van 1.300 euro. Haar oorbellen van het Canadese sieradenmerk Birks zijn het allerduurst met een prijskaartje van 5.062 euro.

Foto: EPA-EFE

Over haar bruin, vilten hoedje is geen prijsinformatie bekend. Vermoedelijk is de creatie op maat gemaakt voor de toekomstige royal. De creatie krijgt er wel stevig van langs op Twitter, waar ze wordt vergeleken met de emoticon in de vorm van een lachend drolletje.

Why is #MeghanMarkle wearing a poop emoji on her head?



Excellent level of news commentary in this household. — David D'Souza (@dds180) 25 december 2017

Lol. Priceless! — Linda A. Tolan (@tolan_linda) 25 december 2017

Is the royal family hazing Meghan markle by making her wear that poop emoji hat come on https://t.co/XGc4a1YKJw — Nick Curcio (@Nick_Curcio) 25 december 2017