Geen leuke kerst voor atleten Carton, Hannes, Dauwens en Kimeli: zij zijn profcontract kwijt

Atleten Louise Carton, Pieter-Jan Hannes, Axelle Dauwens en Isaac Kimeli kregen een minder leuk kerstcadeau. Ze zien hun profcontract bij Sport Vlaanderen niet verlengd. Renée Eykens ondertekende dan weer haar eerste profcontract. Dat bevestigde Sport Vlaanderen aan Belga. Ook vier atleten in Franstalig België verliezen hun statuut.

Het aantal profatleten in Vlaanderen wordt teruggebracht van zeven naar vier. De enige voltijdse prof die overblijft is tienkamper Thomas Van Der Plaetsen. Polsstokspringer Ben Broeders en discuswerper Philip Milanov behouden hun deeltijds studentencontract. Zo’n contract is er vanaf 1 januari ook voor Europees beloftekampioene 800m Renée Eykens.

Dat zowel Louise Carton (5.000m), Pieter-Jan Hannes (1.500m), Axelle Dauwens (400m horden) als Isaac Kimeli (1.500m) hun contract kwijtspelen, komt toch wel als een verrassing. Bij Kimeli vooral omdat hij nog maar 23 is en afgelopen zomer zijn persoonlijk record aanscherpte, bij de anderen omdat ze in een recent verleden hun groot potentieel lieten blijken. Geen van de vier atleten kon zich in de zomer voor het WK in Londen plaatsen.

Isaac Kimeli Foto: BELGA

Sport Vlaanderen heeft sinds dit jaar wel een samenwerking met de VDAB, waardoor topsporters een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen zonder aan de dezelfde eisen te moeten voldoen als ‘normale’ werklozen. Eline Berings, Niels Pittomvils en Bashir Abdi zitten al in het project, ook Isaac Kimeli en Axelle Dauwens dienden een aanvraag in om erin terecht te komen.

Ook vier atleten in Franstalig België verliezen hun statuut

Ook in Franstalig België werden vier van de twaalf atletiekcontracten niet verlengd. Jeroen D’hoedt (3.000m steeple), Abdelhadi El Hachimi (marathon), Cynthia Bolingo (200m) en Antoine Gillet (4x400m) spelen hun statuut kwijt.

Antoine Gillet (rechts) Foto: BELGA

Arnaud Art (polsstokspringen), Robin Vanderbemden (200m, 400m, 4x400m), Soufiane Bouchikhi (5.000m), Ismael Debjani (1.500m), Tarik Moukrime (1.500m), Koen Naert (marathon), Julien Watrin (400m, 4x400m) en Nafi Thiam (zevenkamp) behouden wel hun contract.

De broers Borlée en Anne Zagré hebben een overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.